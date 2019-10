Udinese, Okaka: «Besiktas? Avevo quasi detto sì. Felice d’essere tornato»

Udinese, Okaka: «Avevo quasi detto sì al Besiktas, era vantaggioso. In Italia sarei tornato solo a Udine e l’ho fatto l’ultimo giorno di mercato»

L’attaccante dell’Udinese, Stefano Okaka, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le parole del giocatore, tornato in Friuli durante l’estate:

«Litigio com Tudor a maggio? No. In un allenamento mi ha esposto la sua teoria, non sono andato a Cagliari, non stavo bene. Ma né litigi, né risse. Non mi sono mai picchiato con nessuno nel calcio. Besiktas? Avevo quasi detto sì. Il contratto era vantaggioso. In Italia sarei tornato solo a Udine e l’ultimo giorno ci sono tornato. Adesso siamo a 7 punti, non male. Col Parma non dovevamo perdere, a Firenze neppure. Proviamo ad arrivare nella parte sinistra della classifica».