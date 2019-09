Udinese Parma, D’Aversa soddisfatto al triplice fischio finale: «Per come si era messa, una prestazione straordinaria»

D’Aversa è soddisfatto dopo il successo in rimonta dei suoi ad Udine. «Siamo stati bravi a mantenere l’equilibrio dopo essere andati in svantaggio e a non concedere ripartenze a giocatori come Lasagna e De Paul. Spesso ci siamo intestarditi su una zona di campo e non abbiamo ricercato l’ampiezza. Ma, per come si era messa la partita, la prestazione è stata straordinaria».

Poi una battuta sui singoli, a partire da Kulusevski. «Deve migliorare, a volte tocca un po’ troppo la palla ma i dati fisici rivelano che è tra i giocatori che corrono di più in tutto il campionato. Ora c’è entusiasmo ed è importante, ma dobbiamo sfruttare la pausa perché dobbiamo recuperare gli infortunati e favorire l’ingresso dei nuovi acquisti».