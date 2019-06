Udinese, possibile rinnovo per Behrami: previsto un summit

Possibile incontro tra l’Udinese e Behrami per parlare del futuro e del possibile rinnovo. Il Sion rimane alla finestra

Previsto un incontro tra Valon Behrami e l’Udinese per parlare del futuro del centrocampista svizzero. Secondo Blick, il giocatore ha in mano un’offerta del Sion ma spera di rimanere in bianconero.

Il giocatore vorrebbe un biennale dall’Udinese ma il club, anche a causa dei numerosi infortuni che hanno costellato la sua carriera negli ultimi anni, vorrebbe proporgli un solo anno.