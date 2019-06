Udinese, Pussetto: «Il Boca? Solo voci, ma non escludo di tornare in Argentina»

Direttamente dall’Argentina Ignacio Pussetto ha parlato del suo futuro che potrebbe essere lontano da Udine

Torna a parlare Ignacio Pussetto. Direttamente dall’Argentina l’attaccante dell’Udinese ha commentato le voci di mercato che lo vogliono nel mirino del Boca Juniors. Ecco le sue dichiarazioni a Tyc Sports.

«La verità è che tutti mi associano al Boca, ma al mio agente non è arrivata alcuna richiesta formale. Non escludo di tornare in Argentina, il Boca sarebbe una soluzione interessante. A chiunque farebbe piacere giocare in un club così, ma per ora si tratta solo di voci. Il mio primo anno in Italia è stato positivo e sono felice in Europa. Sono in ottimi rapporti con Alfaro, lo conosco dai tempi del Rafaela. Ci sentiamo spesso, ma non parliamo del Boca. E’ una persona che mi aiuta nella crescita, ho molta considerazione di lui. Mi insegna moltissimo e io spesso gli mando messaggi per chiedergli consigli».