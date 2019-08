Udinese, Pussetto: «Stiamo lavorando bene, siamo sulla buona strada»

Ignacio Pussetto ha parlato dopo la vittoria dell’Udinese in amichevole contro il Besiktas. Le parole dell’attaccante bianconero

Dopo la bella ed importante vittoria contro il Besiktas sono arrivate le parole dell’attaccante bianconero Ignacio Pussetto che spiega a che punto sono i lavori in casa Udinese.

«Sono contento, abbiamo fatto un buon lavoro, la strada è giusta, dobbiamo continuare a lavorare così. Sono contento perchè un attaccante deve fare gol e stavolta l’ho fatto, ringrazio i miei compagni per questo, ma devo migliorare ancora tantissimo per arrivare pronto in campionato. Io sono a disposizione del mister, sa che mi piace giocare più avanti, ma se ha bisogno di me sulla fascia lo faccio. Tutti stiamo facendo un gran lavoro»