Udinese si riparte! Lunedì la prima seduta della nuova stagione

Vacanze quasi finite per l’Udinese di Tudor: i bianconeri si ritroveranno lunedì per la prima seduta della nuova stagione

Ultimi giorni di vacanza per l’Udinese di Igor Tudor. I bianconeri sono pronti a riprendere gli allenamenti in vista della nuova stagione. La squadra si ritroverà alla Dacia Arena lunedì mattina per i primi test fisici e valutazioni a gruppi, mentre il primo allenamento si svolgerà nel pomeriggio, a partire dalle 18.

Il programma non cambierà fino a venerdì. Sabato 13 luglio, invece, i giocatori si alleneranno in mattinata (inizio ore 10) per poi riposare nel resto del weekend.

Lunedì 15 invece inizierà ufficialmente il periodo di pre-ritiro a Udine con pernottamento in hotel, prima della partenza per Sankt Veit che avverrà il 20 luglio.