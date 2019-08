Udinese, i ragazzi di Tudor vincono in maniera convincente l’amichevole col Besiktas. In gol Lasagna e Pussetto per il 2-0 finale

Un buonissimo test quello affrontato dall’Udinese in vista della nuova stagione. I ragazzi di Tudor si sono opposti in amichevole al Besiktas, vincendo la partita per 2-0. Risultato maturato grazie alle reti di Lasagna e Pussetto.

Pratica archiviata a inizio ripresa nel giro di 6 minuti, un uno-due che ha messo k.o. la più quotata squadra turca.