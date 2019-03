Udinese, Tudor: «Ho portato mio figlio a vedere Cristiano Ronaldo!»

Igor Tudor ha raccontato dopo Udinese-Genoa suo periodo di pausa dopo l’esonero da parte della società bianconera

Igor Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Udinese-Genoa, vinta 2-0 dai padroni di casa. Il tecnico ha parlato del suo periodo di pausa dopo l’esonero:«Quello dell’allenatore è un lavoro che va migliorato, bisogna rubare da allenatori bravi e si vanno a vedere anche allenamenti e così implementi il tuo modo di vedere il calcio, non è copiare. Sono andato un pò in giro, in Inghilterra, Germania. Poi l’Italia è un paese di calcio e in tutte le partite vedi sistemi diversi e un allenatore che allena qui può allenare ovunque».

Aggiunge poi divertito:«Ho anche mio figlio all’Allianz Stadium perché voleva vedere dal vivo Cristiano Ronaldo!». Ma quando viene chiesto a Tudor di fare una previsione circa i tempi di recupero del portoghese in vista dell’Ajax, risponde seccato:«Non sono un dottore».