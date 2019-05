In settimana è previsto un incontro tra Pozzo e Tudor per il futuro dell’allenatore sulla panchina dell’Udinese

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, in settimana è previsto un incontro tra il presidente dell’Udinese, Gino Pozzo, e Igor Tudor.

Il numero uno dei friulani, atteso ad Udinese in questi giorni, valuterà le intenzioni dell’allenatore insieme al suo entourage. Il tecnico croato, vorrebbe garanzie sulla volontà del club di iniziare un percorso insieme e non una collaborazione salutarla come nelle ultime due stagioni.