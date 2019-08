Udinese, Tudor: «La Fiorentina vuole De Paul? Noi vogliamo Chiesa»

Udinese, Tudor parla in conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro il Sud Tirol: ecco le sue parole

Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa, in vista della gara di Coppa Italia contro il Sud Tirol. Ecco le sue parole, riportate dal sito dell’Udinese: «Io non mi aspetto una gara facile. I tifosi vogliono vedere l’Udinese nelle posizioni più alte ed è giusto, ma l’allenatore deve essere realista: mi sembra assurdo parlare di Europa».

«I giocatori forti li vogliono tutti. La Fiorentina vuole De Paul e noi vogliamo Chiesa, ma costa 100 milioni».