UEFA Player of The Year 2020/2021: i tre candidati al premio

La UEFA ha rivelato i tre candidati al premio Player of The Year: c’è Jorginho nella lista dei tre calciatori papabili per il prestigioso riconoscimento

Tempo di nomination per quanti riguarda i premi UEFA per la stagione appena conclusa. Sul sito ufficiale sono comparsi i nomi dei tre candidati al premio Player of The Year 2020/2021.

Non poteva mancare Jorginho, vincitore della Champions League e Supercoppa Europea col Chelsea e di Euro 2020 con l’Italia. Con lui il compagno di squadra e di reparto N’Golo Kantè e Kevin De Bruyne del Manchester City.