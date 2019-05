UFFICIALE: Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter

È arrivata l’ufficialità: Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. Ecco il comunicato del club nerazzurro

Alle 6 di mattina del 31 maggio è iniziata l’era Conte all’Inter. Questa l’ora scelta dal club nerazzurro per ufficializzare il nuovo allenatore. La notizia è stata accompagnata dall’hashtag lanciato dall’Inter: #notforeveryone (non per tutti). Di seguito parte del comunicato.

«Lavoro e sudore, unità d’intenti e identità. Come quelli della Nazionale azzurra agli Europei 2016. L’Italia di Conte, eliminata ai calci di rigore dalla Germania, emozionò e compattò un’intera nazione. E anche all’estero ha lasciato la sua impronta, vincendo alla prima stagione la Premier League. Ora la sfida di Antonio Conte è la stessa di tutto il mondo nerazzurro: continuare a correre, per riportare l’Inter nell’elite del calcio europeo».