UFFICIALE Atalanta, Muratore in prestito alla Reggiana

Simone Muratore si trasferisce in prestito per una stagione dall’Atalanta alla Reggiana

Simone Muratore, trasferitosi questa estate dalla Juventus all’Atalanta, passa alla Reggiana in Serie B in prestito per una stagione. Ad annunciare il colpo, lo stesso club di Reggio Emilia con una nota ufficiale.

«AC Reggiana rende noto il trasferimento in prestito dall’Atalanta fino al 30 giugno 2021 di Simone Muratore. Il centrocampista centrale classe ’98 ha trascorso l’ultima stagione nelle fila della Juventus: nella prima metà di campionato ha indossato la maglia della formazione Under 23 mettendo insieme 15 presenze in campionato e 1 gol; alla ripresa delle competizioni – in seguito alla sospensione dovuta all’emergenza Covid – è inserito nel gruppo della prima squadra con la quale fa il proprio esordio in Serie A contro il Lecce e in Champions League nella gara con il Bayer Leverkusen».