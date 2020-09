UFFICIALE Cagliari, arriva Zappa dal Pescara

Il Cagliari ha ufficializzato l’acquisto dal Pescara del terzino Gabriele Zappa

Colpo l’out di destra per il Cagliari. Il club sardo, attraverso una nota ufficiale, ha infatti annunciato l’acquisto dal Pescara di Gabriele Zappa.

«Il Cagliari Calcio comunica l’acquisto dal Pescara delle prestazioni sportive di Gabriele Zappa: il calciatore arriva in prestito con obbligo di riscatto e ha sottoscritto un accordo che lo lega al Club sino al 30 giugno 2025. Ben strutturato fisicamente, veloce, dotato di grande corsa e resistenza, buone qualità tecniche: Zappa è un esterno destro di difesa che ama spingersi anche in avanti per chiudere l’azione con cross precisi a beneficio degli attaccanti o facendosi valere lui stesso in zona gol. Disciplinato sul piano tattico, nel suo ruolo è tra i prospetti più interessanti nel panorama calcistico italiano».