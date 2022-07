UFFICIALE Manchester United, arriva il terzino Malacia: il comunicato

Il Manchester United si rinforza in difesa: dal Feyenoord è arrivato il giovane terzino Malacia

Attraverso un comunicato ufficiale, il Manchester United ha annunciato l’arrivo a Old Trafford del giovane terzino Malacia.

IL COMUNICATO – «Il Manchester United è lieto di confermare che Tyrell Malacia è entrato a far parte del club, firmando un contratto fino a giugno 2026, con possibilità di proroga per un ulteriore anno.

Tyrell Malacia ha dichiarato: “È una sensazione incredibile essere entrato a far parte del Manchester United. Questo è un nuovo capitolo per me, un nuovo campionato con nuovi compagni di squadra e un allenatore eccezionale che ci guida.

Pur sapendo che sono ancora giovane e che continuerò a crescere, posso promettere ai tifosi dello United che lascerò tutto in campo ogni volta che indosserò la maglia rossa. Sarò sempre grato al Feyenoord per tutto quello che ha dato a me e alla mia famiglia».