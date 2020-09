UFFICIALE – Mendy è un nuovo giocatore del Chelsea: i dettagli

Edouard Mendy è un nuovo giocatore del Chelsea: il portiere ha firmato un contratto di cinque anni con il club inglese

Edouard Mendy è un nuovo giocatore del Chelsea. Il portiere senegalese ha firmato un contratto di cinque anni con i Blues.

Queste le sue prime parole: «Sono così entusiasta di unirmi al Chelsea. È un sogno per me far parte di questa squadra entusiasmante e lavorare con Frank Lampard e tutto il suo staff tecnico. Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra e non vedo l’ora di iniziare».