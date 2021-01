UFFICIALE Siena, rescissione consensuale con Gilardino: il comunicato

Si conclude l’avventura di Alberto Gilardino sulla panchina del Siena: ecco il comunicato della società toscana sul campione del mondo

Si interrompe l’avventura di Alberto Gilardino sulla panchina del Siena. Il comunicato.

«ACN Siena 1904 ed il Mister Alberto Gilardino nell’analisi della situazione attuale ritengono, di comune accordo, di sospendere l’attuale collaborazione. La società è particolarmente grata ad Alberto Gilardino di aver consentito in soli 10 giorni di organizzare una squadra in grado di affrontare un campionato di serie D che al momento vede L’ACN Siena virtualmente in testa. Nel ringraziare Alberto Gilardino nella professionalità e nella dedizione dimostrata, gli auguriamo un grande in bocca al lupo per la carriera».