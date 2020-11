Ultime Notizie Serie A: i ritorni di Ronaldo e Donnarumma

Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Atalanta, problemi infortuni – Contro il Crotone sono usciti malconci Romero, Hateboer e Romero. Contro il Liverpool sarà emergenza e Gasperini non potrà contare neanche su Sutalo, fuori dalla Champions.

Juventus, Cristiano Ronaldo in panchina – Cr7 è guarito dal Covid-19, ma contro lo Spezia partirà dalla panchina. Una cosa che in bianconero non è successa spesso. I precedenti

Milan, il ritorno di Donnarumma – Contro l’Udinese, il Milan ritrova Gianluigi Donnarumma. E con lui in campo, le statistiche dei rossoneri sono tutta un’altra storia. I numeri