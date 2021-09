Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 09.50 – Inter, i convocati di Inzaghi – La lista dei convocati di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, per il match odierno die nerazzurri contro al Sampdoria. LA LISTA

Ore 09.40 – Milan, i convocati di Pioli – Stefano Pioli ha diramanto la lista dei convocati del Milan per la sfida di oggi contro la Lazio. LA LISTA

Ore 09.30 – Infortunio Venuti: il comunicato della Fiorentina – «ACF Fiorentina comunica che il calciatore Lorenzo Venuti, a seguito di un contrasto di gioco, ha riportato la lussazione della spalla sinistra, ridotta in campo. L’entità dell’infortunio verrà quantificata dopo gli accertamenti che saranno effettuati nei prossimi giorni».

Ore 09.15 – D’Aversa sulla convivenza di Caputo e Quagliarella – Roberto D’Aversa, sulle pagine de Il Secolo XIX, parla in vista di Sampdoria-Inter. LE SUE DICHIARAZIONI

Ore 09.00 – Infortunio Insigne: le sue condizioni – «Lorenzo Insigne, uscito nella ripresa per infortunio durante il match contro la Juventus, ha riportato un trauma contusivo al ginocchio destro».

Ore 08.45 – Commisso bacchetta i tifosi dell’Atalanta – Rocco Commisso è una furia dopo Atalanta-Fiorentina e si rivolge ai tifosi bergamaschi dopo i cori razzisti all’indirizzo di Vlahovic: «Non mi è piaciuto quello che hanno fatto due anni fa con Dalbert, oggi è toccato a Vlahovic. I tifosi si devono vergognare, stiano attenti a quello che dicono. I fiorentini non lo fanno».

Ore 08.30 – Napoli, Spalletti sulla lite con Allegri – «Ho fatto casino con l’arbitro? Ditemi quando mai ho fatto casino con l’arbitro. Queste cose non le capisco. Sono andato a salutarlo a fine partita, lui ha tirato dritto e poi sono passato a salutarlo prima della sala stampa».

Ore 08.00 – Roma, Mourinho punta su Zaniolo: lo Special One lo stimola così – Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Roma si coccola il numero 22 apparso non al meglio della forma nelle prime uscite in giallorosso e con la Nazionale: lo Special One punta su di lui.