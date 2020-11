Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Fiorentina, indagine della Procura sui nazionali che hanno lasciato la bolla – Come riportato da Gazzetta.it, la Procura Federale ha aperto un fascicolo sui 5 calciatori della Fiorentina che hanno lasciato la bolla per volare nei ritiri delle rispettive Nazionali. La notizia

Inter, Brozovic positivo al Covid-19 – Brutte notizie per l’Inter. La Croazia ha infatti comunicato la positività al Coronavirus di Marcelo Brozovic. Il club nerazzurro è stato immediatamente avvertito dell’esito del tampone.

Milan, Maldini: «Devo guadagnarmi il rispetto come dirigente» – Il dirigente del Milan Paolo Maldini, in una intervista a Radio 105, ha parlato della sua nuova vita in rossonero dietro la scrivania. Le parole

Dal Pino: «Il Covid-19 è costato 600 milioni alla Serie A» – Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, in una intervista al Financial Time ha parlato del peso che ha avuto il Coronavirus sul nostro campionato. Le parole

Napoli, infortunio per Osimhen – L’attaccante è uscito in barella nel corso della sfida tra Nigeria e Sierra Leone. Le sue condizioni

Conte, che retroscena – A svelarlo è Galliani, ora amministratore delegato del Monza. Le sue dichiarazioni

Torino, un positivo nello staff tecnico – Il club granata ha reso nota una nuova positività al Coronavirus. Il comunicato ufficiale

Udinese, rinnova Nuytinck – Il difensore ha firmato un nuovo contratto con il club friulano. Tutti i dettagli

Bologna di nuovo in campo – I rossoblù preparano la sfida contro la Sampdoria. Mihajlovic forza due recuperi

Mandragora tra passato e futuro – Il centrocampista dell’Udinese non vede l’ora di tornare. E svela un sogno

Juventus Napoli, che attacco – Il procuratore di Insigne commenta la decisione della Corte Sportiva d’Appello. Le sue dichiarazioni

Inter, Marotta: «Calcio a rischio default, situazione devastante» – Beppe Marotta, intervenuto al Festival del Giornalismo organizzato da Varesenews. Le sue parole sul rischio default nel calcio. Le sue parole.

Roma, buone notizie: tutti negativi i tamponi effettuati – Come riporta Sky Sport, c’è un’altra bella notizia. Sono risultati negativi tutti i tamponi del gruppo squadra, effettuati nelle scorse ore. Nessun nuovo positivo dunque, dopo i contagi di Kumbulla, Fazio, Pellegrini, Santon e Dzeko.

Napoli, avv. Grassani: «De Laurentiis mai sleale. Chiarezza sui tamponi» – Mattia Grassani, avvocato del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del ricorso rigettato in merito ai fatti della gara contro la Juve. Le sue parole.

Antitrust contro Milan, Inter, Juve e altri 6 club: biglietti e abbonamenti non a norma – Svolta nell’ambito delle condizioni generali di contratto per le squadre di Serie A relativi a clausole vessatorie. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso nove procedimenti istruttori nei confronti delle seguenti società di calcio: Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S.Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A.

Torino, riecco Baselli: da lunedì sarà in campo, a dicembre a disposizione di Giampaolo – Daniele Baselli vede la luce in fondo al tunnel. Come riporta La Gazzetta dello Sport da lunedì il vice capitano granata avrà il via libera dello staff medico per la ripresa del- l’attività al Filadelfia.

Vida positivo al Coronavirus: Calhanoglu e Demiral negativi, ansia per gli altri “italiani” – La positività di Vida è destinata ad entrare nella storia. Mai prima di Turchia-Croazia di mercoledì era successo che un calciatore ricevesse la notizia della positività a gara in corso Mezza Serie A si trova in ansia per i risultati dei rispettivi tamponi. Non il Milan, che ha ricevuto la buona notizia su Hakan Calhanoglu: il turco è risultato negativo, così come Demiral per la Juventus di Andrea Pirlo. Ore di attesa, invece, per i giocatori della Croazia, in particolar modo Brozovic e Perisic dell’Inter, Kalinic dell’Hellas Verona, Rog del Cagliari, Pasalic dell’Atalanta e Badelj del Genoa.

Juve, Ronaldo no limits – Il portoghese ha fissato il record per il 2022. Ecco qual è

Lazio, ora si rischia grosso – Dopo la deposizione di Pulcini la Procura non è convinta e potrebbe sentire anche i giocatori. I dettagli.

Grifo, voglia di Italia? – L’ala del Friburgo ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

Milan, le parole di Albertini – L’ex stella rossonera ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole.