Ultras contro Di Vaio, Bigon e Fenucci: «Via i romani da Bologna». Il comunicato dei tifosi rossoblù contro parte della dirigenza

Durissimo comunicato degli ultras del Bologna nei confronti di buona parte della dirigenza rossoblù. Nel mirino Marco Di Vaio, Riccardo Bigon e Claudio Fenucci; “risparmiato” invece il presidente Joey Saputo.

«Via i romani dal Bologna (...) Non c’è più pazienza per questi tre incompetenti, c’è mancanza di serietà, leadership e interesse», si legge nella nota della tifoseria.