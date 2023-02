Un testimone su Dani Alves: «Carcere? Lo accompagnano sempre quattro funzionari che lo tengono sotto scorta...»

Un testimone ha rivelato a Europa Press le particolari condizioni in cui si trova il brasiliano in carcere. Ecco come viene trattato

PAROLE – «Lo accompagnano sempre quattro funzionari che lo tengono sotto scorta e in disparte. Non saprei dire se ha modo di comunicare con gli altri detenuti. Ciò che so è che resta appartato perché è un caso esclusivo, quello di uno sportivo famoso. E perché non ci siano problemi tra i detenuti. Il trattamento di favore nei confronti di Dani Alves? Penso che gli altri detenuti si sentirebbero come tutti se vedono che qualcun altro è trattato meglio».