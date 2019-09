Una notte da Toro: i granata sognano la vetta e un record di 43 anni fa

Una notte da Toro: i granata, che questa sera ospitano il Lecce nel posticipo, sognano la vetta e un record di 43 anni fa

Un Monday Night dal sapore speciale, per il Torino. Che questa sera, tra le mura di casa, ospita il Lecce di Liverani in una sfida dai molteplici significati per la banda di Mazzarri.

Per i granata, così, l’occasione di raggiungere l’Inter al comando della classifica di Serie A. E per sommare la terza vittoria di fila nelle prime tre partite di campionato, come non accade da ben 43 anni.