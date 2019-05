Under 21, Di Biagio: «Il ciclo di Donnarumma finisce qui»

Il ct della Nazionale Under 21, Luigi Di Biagio, ha parlato nella conferenza stampa pre-Europeo di giugno delle convocazioni e delle sue ambizioni

Nel corso della conferenza stampa del pre-ritiro al Centro sportivo di Formello in vista degli Europei di giugno, il ct della Nazionale Under 21, Luigi Di Biagio, ha parlato delle ambizioni e delle convocazioni per la competizione europea.

Ecco le sue parole: «Dalla Nazionale A verranno tutti, tranne Donnarumma, dopo gli impegni contro Bosnia e Grecia. Per Donnarumma abbiamo deciso che il suo ciclo con l’Under 21 finisce qui. Il nostro obiettivo è quello di vincere l’Europeo».