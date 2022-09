Under 21: Pellegri abbandona il ritiro

Pietro Pellegri ha abbandonato il ritiro della nazionale Under 21 dopo l’infortunio patito contro l’Inghilterra

Pietro Pellegri ritorna a Torino. L’attaccante ha lasciato il ritiro della nazionale azzurra under 21 dopo l’infortunio durante la sfida di giovedì contro l’Inghilterra. Di seguito il comunicato dello staff medico degli azzurrini.

«In mattinata, la squadra è scesa in campo a Castel di Sangro per una seduta di scarico, in vista dell’amichevole di lunedì contro il Giappone. Nell’ottica di una riduzione della rosa in vista della seconda gara, lasciano il ritiro il portiere Alessandro Plizzari, il difensore Giorgio Cittadini e l’attaccante Pietro Pellegri, che fanno rientro ai rispettivi club di appartenenza».