Under21, Nicolato: «Buono spirito ma domani dobbiamo segnare»

L’analisi del ct dell’Under21 Nicolato alla vigilia della gara di domani contro l’Armenia valida per le qualificazioni ad Euro2021 Sarà un’altra gara importante quella di domani per gli azzurrini di Nicolato. Dopo il pareggio per 0-0 a Dublino con l’Irlanda domani arriva l’Armenia. L’obiettivo è quello di fare punti e avvicinarsi sempre di più agli irlandesi che ora guidano il girone. Il ct degli azzurri ha espresso le sue sensazioni, come riportato da La Gazzetta dello Sport. «Siamo all’inizio di un viaggio, siamo appena saliti in macchina e non possiamo pretendere di essere quello che vogliamo essere. Con l’Irlanda la squadra ha evidenziato un buono spirito, con impegno e volontà. Domani mi piacerebbe vedere la stessa volontà ma che si esplichi nel tentativo di fare gol. Molto è legato alla condizione fisica, che non è ancora al massimo. Per fare quel che vogliamo fare devi pareggiare almeno agonismo e intensità. Poi ci sono altre situazioni da risolvere, sicuramente dobbiamo migliorare l’attacco alla porta».

KEAN – «A volte per dare dei giudizi dovremmo conoscere in grande profondità la persone. Io vedo un ragazzo che ha volontà di far bene, ma che forse non ha ancora trovato equilibrio dal punto di vista della maturità. È la reazione agli errori che fa la differenza, emotivamente Moise è ancora un ragazzo, che si affaccia al mondo degli adulti senza sapere ancora bene come interagire».