Uruguay-Perù, le posizioni interne di Nandez e De Arrascaeta

Il 442 dell’Uruguay, con De Arrascaeta e Nandez dentro il campo, non ha perforato il bunker del Perù. Analisi tattica della Celeste

Il sogno dell’Uruguay si è infranto ai rigori, col Perù che si è qualificato in semifinale. La Celeste è scesa in campo con un 442 piuttosto evidente, col doppio 9 (Suarez e Cavani) in avanti.

Non c’era alcuna particolare asimmetria: come si vede dalle foto sopra, le ali (De Arrascaeta e Naithan Nandez) erano molto dentro il campo, mentre i terzini (Gonzalez e Caceres coprivano l’ampiezza. Nella situazione mostrata, Nandez parte dal centro-destra e va ad aggredire la profondità.