USA ’94, Sacchi: «La sapete quella tra italiani e irlandesi?» – VIDEO

Arrigo Sacchi ricorda il Mondiale del 1994 che si giocò in America e di quello che successe tra italiani e irlandesi

Arrigo Sacchi racconta un aneddoto molto divertente riguardante il Mondiale del 1994 che si disputò in America. Ecco le sue parole.

«Se i Mondiali sono difficili quello degli Usa era impossibile perchè giocavi con delle temperature assurde con un’umidità del 100% e giocavi a mezzogiorno, all’una e all’una e mezza. In ogni spogliatoio c’erano molte bombole di ossigeno. Io sudavo in panchina con l’aria condizionata. Io capì questo e chiedemmo se fosse possibile andare sulla Costa Ovest, chi andava ad Est veniva fuori lessato. Andreotti, presidente del Consiglio, quando facemmo questa richiesta disse immagino i giornali che domani scriveranno ancora una volta l’Italia abbandona i suoi emigranti ma in compenso avremmo avuto il tifo. Io chiesi com’era andata e mi dissero sembra che gli italiani abbiano acquistato tutti i biglietti. Arriviamo in pullman e vedo solo bandiere irlandesi. C’erano dieci mila italiani e più di sessanta mila irlandesi, sembra che li avessimo comprati e poi rivenduti a loro».