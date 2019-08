Usain Bolt si ritira dal calcio giocato: «La mia carriera è finita»

Usain Bolt si ritira dal calcio giocato: il velocista giamaicano interrompe a 33 anni la sua carriera da calciatore

Usain Bolt si ritira dal calcio giocato. L’uomo più veloce del mondo appende gli scarpini da calcio al chiodo. Ecco le sue parole al Corriere della Sera: «Gioco ancora in Giamaica e per beneficenza, ma a 33 anni direi che la mia carriera nel calcio è finita».

«Si dice che servano 10 mila ore di allenamento per avere successo, e a me sono mancate. Non è facile passare dal top dell’atletica al calcio professionistico».