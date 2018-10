Valencia-Barcellona 1-0: risultato e cronaca in diretta live – Liga 2018/2019

Valencia-Barcellona, 8ª giornata Liga 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il match di questa sera tra Valencia e Barcellona arriva in un momento piuttosto delicato per entrambe le squadre. I pipistrelli sono reduci dalla prima vittoria in campionato, ottenuta sul difficile campo della Real Sociedad, e dal pareggio esterno contro il Manchester United in Champions League. La squadra di Marcelino sta cercando di ritrovare la retta via dopo un inizio difficile e fare punti contro i balugrana potrebbe sicuramente aiutare il processo di guarigione valenciana. Dall’altra parte, Messi e compagni hanno ritrovato il successo in Europa contro il Tottenham, ma in campionato hanno totalizzato solamente 2 punti nelle ultime tre partite. Questa sera però avranno la ghiotta chance di riprendersi la vetta della Liga. Con una vittoria infatti, i ragazzi di Valverde andrebbero a + 2 sull’Atletico Madrid e a + 3 sugli eterni rivali del Real.

Valencia-Barcellona 1-0: il tabellino

MARCATORI: pt 1′ Garay

VALENCIA (4-4-2): Neto; Piccini, Garay, Gabriel Paulista, Gayà; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Gameiro, Batshuayi. All. Marcelino

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Pique, Vermaelen, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Coutinho, Suarez, Messi. All. Valverde

ARBITRO: Gonzalez Gonzalez

Valencia-Barcellona: diretta live e sintesi

4′ pt – Si è gettato subito in attacco il Barcellona per cercare di recuperare lo svantaggio

1′ pt – Gooooool Garay porta subito in vantaggio i suoi sugli sviluppi di calcio d’angolo, che errore però di Piquè

1′ pt – Fischia Gonzalez Gonzalez, inizia Valencia-Barcellona

Valencia-Barcellona: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. Marcelino alla fine opta per il 4-4-2 con alcune modifiche rispetto alle indiscrezioni della vigilia. Ci sarà infatti Batshuayi e non Soldado a guidare l’attacco in coppia con Gameiro. Qualche cambio di formazione anche in casa balugarana, con Vermaeelen che prende il posto di Lenglet in difesa e Arthur che giocherà nel mezzo, facendo scalare così Coutinho nel tridente.

Valencia-Barcellona: probabili formazioni e pre-partita

Marcelino si affida ad un compito 4-4-2 per tentare di arginare la potenza offensiva del Barcellona. Ci sarà dunque Neto tra i pali. Davanti a lui Piccini e Gayà sulle corsie, con Garay e Gabriel Paulista al centro della difesa. In mezzo al campo toccherà a Kondogbia far legna e proteggere Parejo, deputato invece a far ripartire l’azione. Le due punte saranno Gameiro e Rodrigo, che dovranno essere bravi a sfruttare le poche chance che verranno concede loro. Tra le fila blaugrana invece Valverde regala qualche sorpresa. In difesa infatti trova spazio l’ex Siviglia Lenglet, alla seconda presenza complessiva con il Barça.Mentre in attacco viene concessa una chance anche a Dembelè, inserito nel tridente con Messi e Suarez.

Valencia-Barcellona: i precedenti del match

Non sarà una sfida facile per il Valencia, che contro nelle ultime 5 sfide con il Barcellona non ha mai vinto. 2 pareggi e 3 sconfitte il bilancio, con l’ultimo precedente che risale al campionato scorso quando i ragazzi di Valverde si imposero per 2-1.

Valencia-Barcellona: l’arbitro del match

Sarà il 44enne Josè Lius Gonzale Gonzalez l’arbitro di questo Valencia–Barcellona. Gonzalez è un arbitro molto esperto, fischietto della Liga dal 2009, dove ha diretto più di 300 match. Una scelta che pare più che azzeccata dunque per una sfida delicata.

