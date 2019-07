Cillessen spiega i motivi del suo trasferimento dal Barcellona al Valencia: ecco le dichiarazioni dell’estremo difensore

Jasper Cillessen spiega senza mezzi termini la sua scelta di vestire la maglia del Valencia, lasciando il Barcellona, nell’intervista a Marca.

Ecco le parole di Cillessen: «Al Barcellona non ho avuto alcun problema, con nessuno, ma il Valencia non è un passo indietro. Tra stare in panchina nel Barça e giocare titolare nel Valencia la seconda opzione è di gran lunga migliore».