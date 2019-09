Valencia: l’eredità che lascia Marcelino

Marcelino ha effettuato un biennio eccezionale con il Valencia. I risultati sono dalla parte del tecnico asturiano

Si è interrotto in modo burrascoso il rapporto tra Marcelino e il Valencia. Il tecnico asturiano ha risollevato le sorti del club spagnolo, con una Copa del Rey e due qualificazioni consecutive in Champions League.

Oltre a ciò, da quando si è insediato in quella panchina, il Valencia è stata la squadra che dopo Barcellona e Atletico Madrid ha perso meno partite: appena 17 in 41 gare. Non sarà facile raccogliere l’eredità di Marcelino, colui che ha riportato stabilità dopo anni di grossa sofferenza.