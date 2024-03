Valencia Real Madrid, «It's a fucking goal!»: il rosso a Bellingham

Finale abbastanza polemico su Valencia Real Madrid, con un cartellino rosso nei confronti del fuoriclasse Bellingham

Finale convulso ieri sera al Mestalla durante Valencia Real Madrid. All’ultimo secondo, sul 2-2, Bellingham ha segnato ma la rete gli è stata annullata, il fischio della fine dell’incontro è arrivato mentre il pallone stava scendendo in area di rigore e il giocatore inglese è stato anche espulso per le proteste.

Il quotidiano Marca racconta il perché: «GIl Manzano non solo ha indignato il Real Madrid togliendo il gol in rimonta, ma anche espellendo Bellingham con un cartellino rosso diretto per proteste. L’inglese, autore del gol, non poteva credere a quello che era appena successo e si è avvicinato all’arbitro per protestare. «It’s a fucking goal! The ball is in the air!», ha gridato il giocatore del Real Madrid, al quale Gil Manzano ha risposto con un cartellino rosso diretto. Questa decisione ha fatto arrabbiare Ancelotti più del gol annullato»