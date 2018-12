Valverde non fa sconti: «L’Inter stia tranquilla, ma sceglierò in base ai nostri interessi»

Ernesto Valverde promette un Barcellona a caccia dei tre punti contro il Tottenham, ma sulle scelte di formazione non assicura nulla…

Il Barcellona c’è. Il 4-0 nel derby di Liga contro l’Espanyol dimostra il ritorno di Lionel Messi in grande spolvero. Adesso c’è tutto il tempo per Ernesto Valverde di preparare la sfida in programma martedì sera contro il Tottenham in Champions League. E’ l’ultima gara del girone di qualificazione prima dei verdetti per la fase ad eliminazione diretta. Ma, da questo punto di vista, il Barcellona non ha niente da temere poiché si è qualificata con un turno di anticipo ed è sicura del primo posto nel girone. Quindi, anche una eventuale sconfitta in casa contro il Tottenham, sarebbe del tutto indolore per la formazione blaugrana. Ma il risultato che verrà fuori dalla sfida del Camp Nou avrà sicuramente particolare importanza per l’Inter.

La squadra di Luciano Spalletti, attualmente terza nel girone a pari punti col Tottenham che è avanti negli scontri diretti, ha bisogno di un risultato migliore degli Spurs per ottenere il passaggio del turno. In caso di una vittoria di entrambe sarebbe il Tottenham a staccare il pass per gli ottavi di finale. Valverde, intervistato in conferenza stampa dopo il 4-0 sui cugini catalani dell’Espanyol, ha tranquillizzato i tifosi nerazzurri: «Posso rassicurare l’Inter. Il Barcellona scenderà in campo per vincere, a prescindere dai calciatori che sceglierò in campo. Rispettiamo la Champions e affrontiamo ogni gara al massimo. Ma farò le mie scelte in relazione ai nostri interessi, non a quelli dell’Inter».