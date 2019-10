Valverde: «Il Clasico si può giocare a Barcellona, rispetteremo i rivali»

Il Clasico rischia il rinvio a causa degli scontri in Catalogna. Di questo ha parlato Valverde, auspicandosi che si giochi a Barcellona

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, parla delle polemiche sul Clasico, che potrebbe cambiare luogo e data dopo gli scontri in Catalogna.

CLASICO – «Mancano nove giorni, c’è tempo. Giocarlo a Barcellona sarebbe un’opportunità per tutti, dopo quello che è successo in settimana. Abbiamo l’occasione di dimostrare che la partita può essere giocata, che c’è rispetto per l’avversario e che siamo un popolo civile. Non ci curiamo di coloro che dicono che non si possa giocare. Rispetteremo le decisioni della Federazione, ma non ho dubbi della risposta del nostro pubblico, che rispetterà i rivali. Il 26, per me, si può giocare senza problemi».