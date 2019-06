Calciomercato Inter: Rakitic è cedibile, Valverde cambia idea

Secondo quanto riportato da “Cadena Ser”, Rakitic può essere sacrificato nel mercato estivo. L’Inter alla finestra

L’Inter drizza nuovamente le antenne per Ivan Rakitic. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, il centrocampista croato può essere sacrificato dal Barcellona nel mercato estivo per fare cassa. L’eventuale partenza del centrocampista, infatti, permetterebbe ai blaugrana di incassare un’ingente somma, anche se al momento al club catalano non sono pervenute offerte.

Tra i club più interessati proprio l’Inter di Conte che oltre a Nicolò Barella vuole mettere a segno un altro colpo a centrocampo e potrebbe sfruttare la retromarcia di Ernesto Valverde. Secondo i media spagnoli è stato lo stesso tecnico catalano a sbloccare la trattativa pronto a dare il via libera al giocatore, dopo una riunione avuta con il presidente Josep Maria Bartomeu, Pep Segura, Eric Abidal e Ramon Plane.