View this post on Instagram

In aanloop naar de Ajax – Juventus wedstrijden, zal ik dit shirt weggeven aan één van mijn volgers. Wie weet met wie ik dit shirt heb geruild na de wedstrijd tegen Milaan uit die tijd.. 😀 —— Nel periodo che procede la partita del Champions League Juventus-Ajax daro questa maglia a 1 dei miei ’followers’ se riesci ad indovinare chi sa con quale giocatore della Juve ho scambiato questa maglia dopo la partita?….🤪 #UCL #AjaxJuve