Inter, occhio a Van Bommel: «Per me è un derby, non per il PSV»

Le parole dell’allenatore del Psv Eindhoven, Mark Van Bommel, ex centrocampista del Milan, sulla sfida di Champions contro l’Inter

L’Inter dovrà fare meglio del Tottenham nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League per staccare il biglietto per gli ottavi di finale. Ma attenzione al Psv Eindhoven di Mark Van Bommel che domani sarà di scena a San Siro. E per Van Bommel, oggi tecnico degli olandesi ma in passato centrocampista del Milan, si tratta quasi di un derby. Anzi, togliamo il quasi: «Io ho giocato al Milan e per me contro l’Inter è un derby. Noi siamo il PSV e domani vogliamo vincere, la nostra mentalità non cambierà anche se non abbiamo obiettivi di classifica. Le motivazioni? Le dovremo trovare dentro noi stessi, queste sono partite bellissime da cui la squadra può imparare molto».

Prosegue l’ex centrocampista rossonero in conferenza stampa odierna alla vigilia della sfida di San Siro. Queste le parole di Van Bommel: «L’Inter penserà a sé stessa e non al Barcellona, per i nerazzurri è una gara importante anche se molto dipende dal risultato del Camp Nou. L’addio al Milan? Non è stato facile, loro volevano rinnovarmi il contratto ma io volevo tornare al Psv. Credo sia stata una scelta giusta, ma è sempre bello tornare qui. Gattuso? E’ un allenatore molto bravo e già quando era calciatore nello spogliatoio pensava al gioco. E’ più facile crescere in un ambiente che già conosci, come è accaduto a me».