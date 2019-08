Van de Beek al Real Madrid? Van der Vaart: «Andrei in bicicletta»

Van de Beek è molto vicino al Real Madrid. Un suo connazionale, Rafa Van der Vaart, ha parlato così dell’eventuale trasferimento

Nelle ultime ore c’è stato un capovolgimento nella trattativa che avrebbe dovuto portare Pogba al Real Madrid. Van de Beek si è avvicinato nettamente al club spagnolo, che presto potrebbe chiudere l’affare.

Il centrocampista olandese piace moltissimo ai blancos, che stanno parlando con l’Ajax per trovare un accordo. Rafael van der Vaart, connazionale del giocatore dei lancieri ed ex Real, ha parlato ai microfoni di NOS, dichiarando: «Fossi in lui andrei a Madrid in bicicletta».