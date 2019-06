Van Dijk erede di Cannavaro: «Si merita il Pallone d’Oro» – VIDEO

Van Dijk erede di Cannavaro: «Si merita il Pallone d’Oro». Il centrale olandese può trionfare in caso di vittoria della Nations League

La finale di Nations League potrebbe dire molto su quello che sarà il verdetto del Pallone d’Oro 2019. Virgli Van Dijk, difensore del Liverpool e dell’Olanda, è tra i grandi favoriti nel novero comunque nutrito di candidati.

Certo è che, dopo il trionfo in Champions League, qualora il centrale dovesse ripetersi con la sua Nazionale sarebbe in pole per l’ambito premio. L’ultimo difensore a vincere fu Fabio Cannavaro nel 2006, ma Van Dijk questa sera dovrà vedersela con un certo Cristiano Ronaldo.