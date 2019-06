Il padre di Zinho Vanheusden, difensore dell’Inter in prestito allo Standard Liegi ha parlato del futuro del classe ’99

Johan Vanheusden, padre di Zinho, difensore dell’Inter, è stato intervistato ai microfoni di Voetbal Nieuws per parlare della situazione di suo figlio tra nerazzurri e Standard Liegi. Le sue parole: «A 15 è andato dallo Standard Liegi ai nerazzurri perché aveva bisogno di migliorare, non aveva ancora finito la sua crescita».

«Se fosse rimasto allo Standard, non avrebbe avuto le stesse basi, perché in Italia ci si allena in maniera diversa. Aveva bisogno di 2-3 anni per imparare alcuni trucchi difensivi. Rifarei sicuramente questa scelta. Non so se ora le due squadre stiano cercando un nuovo accordo, di certo ce lo auguriamo».