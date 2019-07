Vavro Lazio, è fatta: ecco quando ci saranno le visite mediche per il difensore slovacco, ad un passo dall’arrivo in biancoceleste

La Lazio si è oramai assicurata le prestazioni di Denis Vavro, il difensore slovacco in forza al Copenaghen. Domani potrebbe essere la giornata delle visite mediche.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, oggi ha avuto luogo l’incontro decisivo per portare il difensore alla corte di Inzaghi: rinforzo importante in difesa, anche in prospettiva, vista la giovane età del centrale.