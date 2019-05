Vendita Fiorentina: contatto con fondo del Qatar

Emergono due dati: Della Valle cerca acquirenti da almeno tre anni. E, forse, tra arabi e americani, qualcuno potrebbe esserci

Emergono dettagli interessanti per il futuro della Fiorentina dalle pagine del Corriere dello Sport. Diego Della Valle, secondo persone vicine a Morgan Stanley, avrebbe da tempo contatti con un fondo del Qatar, forse lo stesso Nasser Al-Khelaifi, l’emiro proprietario del Paris Saint Germain.

Ma si segue anche la traccia americana. Rocco Commisso: nei primi mesi del 2018, attraverso la mediazione della banca, chiese ai Della Valle il valore della società e una controproposta: richiesta 300 milioni di euro, proposta di Commisso sui 175 milioni. Della Valle non rispose mai a quella offerta ma non è detto che la pista non possa incendiarsi all’improvviso.