Venezia Empoli, con un ‘gollonzo’ Pohjanpalo segna il primo gol del 2025 della Serie A – VIDEO

Serie A: il primo gol del 2025 lo segna il Venezia con Pohjanpalo: disastro di Vasqeuz e gollonzo del finlandese – VIDEO

Il primo gol del 2025 della Serie A lo segna il Venezia con Pohjanpalo. L’attaccante finlandese sblocca la partita al 5′ contro l’Empoli, ma il suo gol è degno di un ‘Vai col Liscio‘ della Gialappa’s Band.

GOL DO VENEZIA Venezia 1×0 Empoli ⚽ Joel Pohjanpalo 🏆 Serie A Tim#VeneziaEmpoli #SerieA pic.twitter.com/BZd2xrnH5z — Futeboleiros (@futteboleiros) January 4, 2025

Disastro di Vasquez: il portiere in prestito dal Milan su un lancio lungo centra in pieno l’attaccante, che lo scavalca così con una rete che se non altro premia il pressing feroce della punta dei lagunari.