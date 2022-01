Conferenza stampa Niederauer: «Operazioni di mercato per sviluppo a lungo termine. Che impatto Nani»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Niederauer, presidente del Venezia, ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole su mercato e Serie A:

PARTITA EMPOLI – «Riguardo alla partita di ieri è stato come vederne due differenti. Primo tempo difficile e siamo rimasti in partita grazie a Lezzerini. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi. Ci ha dato una spinta anche l’ingresso di Nani che ha portato un cambio di atteggiamento a tutta la squadra».

CALCIOMERCATO – «I nostri piani erano già pronti nelle nostre teste, quindi le operazioni di inizio sessione non devono sorprendere. Il nostro obiettivo è migliorare la squadra e le operazioni di mercato rientrano in un’ottica di sviluppo della squadra a lungo termine. Cuisance ha già stato importante in queste gare, un centrocampista mancino è esattamente quello che ci serviva. Nani ha avuto un impatto immediato importante, si è detto estremamente felice di iniziare a lavorare con noi. Come probabilmente già sapete le nostre trattative per Ullmann sono arrivate a conclusione, dobbiamo ultimare solo le visite mediche e gli ultimi passaggi burocratici, si tratta di un difensore sinistro che in questo momento può tornarci utile».

PARTITA SALERNITANA – «Noi abbiamo rispettato completamente il regolamento e tutte le indicazioni fornite, ora, in attesa della decisione definitiva, ci aspettiamo lo stesso rispetto del regolamento, questo significa che non c’è nessun altro tipo di decisione accettabile se non il forfait e il 3-0».