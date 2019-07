Venezia, il presidente Tacopina parla del ritorno in Serie B della sua squadra, dopo la vicenda che ha interessato il Palermo

Joe Tacopina, presidente del Venezia, ha parlato dal ritiro in vista del Consiglio Federale di domani. Ecco le parole riportate da TMW: «Alla fine della giornata di domani saremo in B, anche se tutto quello che è successo non potrà essere cancellato».

«Penso di aver perso cinque anni della mia vita . Saremo in Serie B, ma le cose nel mondo del calcio dovranno cambiare»