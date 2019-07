Venezuela-Argentina, la posizione di De Paul nel rombo

Rodrigo De Paul sta giocando come mezzala nell’Argentina di Scaloni. Analisi tattica dei suoi compiti nel rombo

In questa Copa America, Rodrigo De Paul si sta rivelando una delle risorse principali dell’Argentina di Scaloni. L’allenatore lo sta utilizzando anche come mezzala, cosa accaduta per esempio in Venezuela Argentina. Se palla al piede il giocatore dell’Udinese è abituato ad agire dentro al campo, in fase di non possesso ha compiti più impegnativi.

Come si vede nella foto sopra, nel 4312 dell’Argentina ci si difende in 7 (Messi e le due punte restano alte). Le mezzali, come De Paul quindi, si devono anche muovere in orizzontale, allargandosi per coprire il campo e aiutare il terzino.