Venezuela-Argentina, l’importanza difensiva di Juan Foyth

Juan Foyth ha giocato come terzino in Venezuela-Argentina. Ha ben contrastato i tentativi di dribbling sul suo lato

In Venezuela-Argentina, Scaloni ha optato per un 4312 anche in fase difensiva, con Foyth nella posizione di terzino destro. Senza grossa qualità al centro, gli avversari cercavano di attaccare sulle fasce, soprattutto sul lato destro Albiceleste. Il giocatore del Tottenham se l’è però cavata abbastanza bene sul suo lato.

Un esempio nella slide sopra, dove contrasta bene il tentativo di dribbling di Machis. Juan Foyth è stato il giocatore della gara con più contrasti riusciti, ben 5. Vedremo se Scaloni lo riproporrà terzino contro il Brasile.