Ventura: «Faccio i complimenti a Mancini. Resto tifoso dell’Italia»

L’ex commissario tecnico Ventura sull’attuale Nazionale: «Faccio i complimenti a Mancini, spero porti l’Italia dove meriti di stare»

Gian Piero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale e adesso sulla panchina della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport, parlando degli azzurri. Le sue parole:

«Mancata qualificazione? Senza la Spagna forse ci saremmo qualificati in anticipo anche noi, ma è andata così. Me ne dispiaccio non tanto da ex CT ma da tifoso dell’Italia. Faccio i complimenti a Mancini che sta facendo un grandissimo lavoro e spero riesca a portare la Nazionale dove merita, perché io sono e resto un grandissimo tifoso. La nota importante è l’infornata di giovani, che hanno avuto una crescita esponenziale: dai Chiesa ai Bernardeschi, Sensi, Barella fino ai Zaniolo che saranno lo zoccolo duro dell’Italia del futuro».