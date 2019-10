Ventura sulla Nazionale: «Mancini bravissimo, l’Italia deve tornare dove merita»

Gian Piero Ventura ha commentato ai microfoni di Julie Italia la Nazionale di Roberto Mancini, che domani sfiderà la Grecia

Gian Piero Ventura ha parlato ai microfoni di Julie Italia della Nazionale di Roberto Mancini, vicinissima a staccare il pass per Euro2020. Le sue parole.

MANCINI – «Mancini fin qui è stato veramente bravo al di là del valore delle squadre incontrate e condivido perfettamente il lavoro svolto dal ct azzurro. In particolare, mi soffermo sull’infornata di giovani talenti, che è estremamente importante. Alcuni cresciuti in maniera esponenziale come Chiesa, Barella, Sensi… Di Lorenzo, invece, è una delle grandi novità. Ricordo, però, anche Zaniolo della Roma».

EUROPEO – «L’augurio che faccio all’Italia non è solo di qualificarsi agli Europei 2020, qualificazione che sicuramente al 99 per cento ci sarà, ma soprattutto di rappresentare uno zoccolo duro che mette in campo i giovani, con un percorso che possa diventare storico per la nostra Nazione. L’Italia deve tornare dove merita, ossia tra le grandi»